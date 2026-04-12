Başkan Subaşı\'nı ziyaret eden minikler, belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu 2/A sınıfı öğrencilerini makamında ağırladı.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde belediyeye gelerek yerel yönetimlerin işleyişini yerinde öğrenme fırsatı buldu. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile bir araya gelen öğrenciler, belediyenin görevleri ve şehir yönetimi hakkında merak ettikleri soruları yöneltti. Başkan Subaşı, çocuklara belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verirken, özellikle şehirlerin gelişiminde yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekti. Öğrencilerin ilgisi ve enerjisi buluşmaya renk katarken, program samimi görüntülere sahne oldu.

Erken yaşta bilinçlenen bireylerin geleceğin şehirlerini daha iyi şekillendireceğini vurgulayan Başkan Subaşı, "Şehrimizin tarihi ve yerel yönetimlere dair sorularıyla, meraklarıyla ve pırıl pırıl enerjileriyle belediyemize neşe kattılar. Tüm çocuklarımıza ve kıymetli öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK