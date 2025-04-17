Başkan Tahmazoğlu Kılınçoğlu Semt Pazarı\'nı Ziyaret Etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kılınçoğlu Semt Pazarı'nı ziyaret ederek hem vatandaşlarla sohbet etti hem de esnafla yakından ilgilendi. Samimi diyalogların yaşandığı ziyarette, Başkan Mehmet Tahmazoğlu pazarcı esnafına hayırlı işler diledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kılınçoğlu Semt Pazarını ziyaret edip pazar tezgahlarını tek tek gezerek esnafa hayırlı işler diledi. Esnafa moral veren ve satışlar hakkında bilgi alan Başkan Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti.

"Her zaman vatandaşımızın yanındayız"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, esnaf ve vatandaşlarla her zaman bir arada olduklarını belirterek, "Şahinbey'de her fırsatta halkımızla iç içe olmaya gayret ediyoruz. Pazaryerleri, ilçemizin sosyal dokusunu oluşturan en önemli alanlardan biri. Esnafımızın durumu, vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için çok kıymetli. Vatandaşlarımızın beklentilerine kulak veriyor, hizmetlerimizi ona göre şekillendiriyoruz" dedi.

Başkanımızdan memnunuz

Başkan Tahmazoğlu'nun ziyaretinden memnun kalan pazar esnafı ise kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Vatandaşlarda, belediyenin hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, Başkan Tahmazoğlu'nun her zaman ulaşılabilir biri olduğunu dile getirdi. - GAZİANTEP