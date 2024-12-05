Başkan Tahmazoğlu'ndan Engelli Vatandaşa Destek Ziyareti

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Tahmazoğlu'ndan özel ziyaret

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gerciğin Mahallesi'ne yaptığı ziyarette örnek davranışlarıyla dikkat çekerek mahallesini her gün temizleyen engelli Ali Adem Gökdeniz'i ziyaret etti.

Yaşadığı mahalleyi her gün temiz tutan Ali Adem Gökdeniz bu örnek davranışı, çevredeki vatandaşlar tarafından da büyük destek görüyor. Başkan Tahmazoğlu, ziyarette Ali Adem Gökdeniz ve ailesiyle sohbet ederek, engelli bireylerin sosyal hayatta daha fazla yer alması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

"Örnek bir davranış"

Ali Adem Gökdeniz'in yaşadığı mahalleye giden Başkan Tahmazoğlu, bu anlamlı davranışından dolayı Gökdeniz'e teşekkür ederek, "Ali kardeşimizin bu duyarlılığı hepimiz için büyük bir örnek teşkil ediyor. Onun temiz bir çevre için gösterdiği bu emek, hepimize çevre bilinci konusunda ders niteliğinde. Bu tür bireyler toplumumuzun değerleridir ve onların yanında olmak bizim en önemli görevimiz" ifadelerini kullandı.

"Farkındalık projelerine destek"

Ali Adem Gökdeniz'in bu anlamlı davranışının farkındalık oluşturacağını vurgulayan Başkan Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için bir çok proje hayata geçirdiklerini belirterek, "Engelli bireylerimizin topluma kazandırılması ve sosyal hayatın her alanında var olmaları için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Ali kardeşimiz, yaptıklarıyla hepimize örnek oluyor. Biz de belediye olarak bu tür duyarlılıkların çoğalması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret, Ali Adem Gökdeniz'in mutluluğunu gözlerinden okunan bir şekilde tamamlanırken, mahalle sakinleri de Başkan Tahmazoğlu'na bu duyarlı ziyareti için teşekkürlerini iletti.