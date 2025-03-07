Kadınlar Günü\'nde Destek Mesajı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 8 Mart Kadınlar Günü mesajında; "Kadınlarımızın yanında olmaya, onların haklarını savunmaya ve daha güçlü bir gelecek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Tatık mesajında; "Kadınlarımız, hayatın her alanında sevginin, fedakarlığın ve emeğin timsali olarak toplumsal yapımızın en güçlü unsurlarından biridir. Aile kurumunun temel direği olan, nesillerin yetişmesinde büyük sorumluluk üstlenen, üretimden yönetime, eğitimden sanata, spordan siyasete kadar her alanda başarılarıyla örnek teşkil eden kadınlarımız, ülkemizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesinde de önemli bir rol üstlenmektedir.

Kadınların, hayatın her alanında eşit şartlarda varlık göstermesi, emeklerinin karşılığını alması, hak ettikleri saygıyı ve değeri görmesi, güçlü bir toplumun en temel gerekliliklerinden biridir. Bizler, kadınların sadece bir gün değil, her gün desteklenmesi ve onların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda daha fazla yer alabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

Unutulmamalıdır ki, bir toplumun gelişmişlik seviyesi, kadınlarına verdiği değerle doğrudan ilişkilidir. Kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın son bulduğu, adaletin ve eşitliğin tam anlamıyla sağlandığı bir dünya hepimizin ortak hedefidir. Bu hedef doğrultusunda, kadınlarımızın yanında olmaya, onların haklarını savunmaya ve daha güçlü bir gelecek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ve gazilerimizin kıymetli anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ