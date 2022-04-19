Başkan Yalçın'dan çocuklara 'Ramazan Günlüğüm' - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Yalçın'dan çocuklara 'Ramazan Günlüğüm'

19.04.2022 10:38
Başkan Yalçın'dan çocuklara 'Ramazan Günlüğüm'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın çocukların günlük tutma alışkanlığını geliştirmesi ve bunu başta oruç olmak üzere Ramazan ayının güzellikleri ile birleştirmesi amacıyla hazırlattığı 'Ramazan Günlüğüm' çocukları mutlu ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın çocukların günlük tutma alışkanlığını geliştirmesi ve bunu başta oruç olmak üzere Ramazan ayının güzellikleri ile birleştirmesi amacıyla hazırlattığı 'Ramazan Günlüğüm' çocukları mutlu ediyor.

İçerisinde birçok farklı bilgiyi barındıran günlükte, her güne bir görev, Allah'ın güzel isimleri, Hz. Muhammed (s.a.v)'in sünnetleri, ilmihalden soru-cevaplar gibi birçok eğitici içerik yer alıyor. Günlükte ayrıca çeşitli görseller ile de çocuklara manevi bilgiler aktarılıyor. İlçe genelinde bulunan ilk ve ortaokullarda okuyan öğrencilere dağıtılan günlükler ayrıca Talas Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli organizasyonlarda da çocuklara ulaştırılıyor. Günlüklerini alan çocuklar, çok beğendiklerini ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. 'Teşekkürler Başkan Amca' diye Başkan Yalçın'a mutluluklarını ileten çocuklar, tuttukları oruçlara dair heyecanlarını ve sevinçlerini bu günlüğe yazarak saklayacaklarını dile getirdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da günlüğün sunuş yazısında çocukları günlük yazmaya teşvik ederek; "Oruç ayı Ramazan'a girmenin huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Bazılarımız anne-babalarımıza sorduğumuz sorularla orucun ne olduğunu anlamaya çalışırken bazılarımız 'tekne orucu' tutmanın heyecanını, bazılarımız da ilk kez tüm gün oruç tutmanın sevincini yaşayacağız. Yaşça biraz daha büyüklerimizin hedefi ise tüm Ramazan boyunca oruç tutmak olacak. Uykulu gözlerle sahur yapmak, sofranın başında heyecanla iftar saatini beklemek, ömrümüz boyunca unutmayacağımız Ramazan anıları olarak hafızalarımızda kalacak. Biz de elinizdeki günlük ile Ramazan ayı boyunca yaşadıklarınızı yazmanızı ve ileride okuyup hatıralarınızı canlandırmanızı istedik. Hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyor, gönlünüzden ve gözlerinden öpüyorum. Allahımız oruçlarımızı kabul etsin. Son olarak da size bir tavsiyem olsun: tuttuğunuz ilk oruçları 'büyüklerinize satmayı' unutmayın" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden basın mensuplarına iftar Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden basın mensuplarına iftar

Mustafa Yalçın, Ramazan, Talas, Oruç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yalçın'dan çocuklara 'Ramazan Günlüğüm' - Son Dakika


Son Dakika
10:44 Yunanistan AB yaptırımlarına uydu: Rus tankerlerine el koydu
10:41 Kasımpaşa tribün lideri öldürüldü! Eşi ve çocuklarının gözü önünde çapraz ateşe tutuldu
10:37 Cinsel istismara uğrayıp fuhşa zorlanmış! Engelli çocuk yaşadıklarını oyuncak bebeklerle anlattı!
10:36 İmamoğlu avukatı aracılığıyla İstanbul Valiliği'nin MOBESE kararına itiraz etti: Kameranın numarasını verdi
10:28 İlk eşini trafik kazasında kaybeden adamın ikinci eşi de yatağında ölü bulundu
10:24 12 saattir aranıyordu! 8 yaşındaki Nur sağ olarak bulundu
10:21 "Çakarlar" çetesinin lideri ortaya çıktı! Her şeyi 73 yaşındaki "Hanımağa" lakaplı babaanne yönetiyormuş
10:12 Gol makinesi rekor bedelle gidiyor! Erling Haaland, Manchester City ile anlaştı
10:11 "Sağır ve dilsiz" yazılı notla dileniyordu! Gerçek anlaşılınca kendini bu sözlerle savundu: Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor
10:08 Ünlü yazar Paul Auster'ın oğlu, küçük kızını uyuşturucu ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 10:54:49. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Yalçın'dan çocuklara 'Ramazan Günlüğüm' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement