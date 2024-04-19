Başkan Umut Yılmaz, Çocuk Oyunları Şenliği\'ne Katıldı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'ne katılan Başkan Avukat Umut Yılmaz, çocuklarla birlikte yüzünü boyadı, oyun oynadı. Yılmaz, çocuklara bisiklet vereceklerini müjdeledi.

Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Çocukların bayram coşkusunu paylaşmak için Merveşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'ne katılım sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, çocuklarla birlikte yüzünü boyadı. Çocuklarla birlikte halat çeken Başkan Yılmaz, daha sonra çuval yarışında toplanan topları saydı. Akıl ve zeka oyunlarında hamle yapan çocuklarla birlikte hamle yapan Umut Yılmaz, talep eden her çocukla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Yılmaz, çocuklara bisiklet hediye edeceklerini söyledi. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde görevli personellerin, çocukları eğlendirmek için verdikleri emeğin kendisi için önemine vurgu yapan Başkan Avukat Umut Yılmaz, organizasyonda görevli herkese teşekkür etti. - GAZİANTEP