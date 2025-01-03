Başkan Yılmaz\'dan Başkan İmamoğlu\'na ziyaret

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette kurumlar arası işbirliklerine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile makamında bir araya geldi. Yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunan Başkan Yılmaz, ortak projeleri de masaya yatırdı.

Projeler konuşuldu

Başkan İmamoğlu'na TBB tarafından Şehitkamil Belediyesi'ne hibe edilen 2 iş makinesi için de teşekkür eden Yılmaz, İmamoğlu'nu Gaziantep'e davet ettiğini belirterek, "Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldik. Projelerimize ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Tecrübelerinden faydalanmak istedik. Ayrıca Şehitkamil Belediyemize, TBB tarafından hibe edilen 2 iş makinesi için de bizzat teşekkürlerimi ilettim. Kıymetli misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim. Kendisini Gaziantep'e davet ettik, inşallah en kısa sürede şehrimizde bir araya geleceğiz" dedi. - GAZİANTEP