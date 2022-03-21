Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda buluştu

21.03.2022 13:25
Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında down sendromlu bireyler ile kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında down sendromlu bireyler ile kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Başkan Yücel, "Farkındayız, yanınızdayız" diyerek down sendromlu bireylere destek oldu.

Alanya'da yaşayan down sendromlu bireyler ve aileleri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı. Sosyal hayatın en önemli paydaşlarından down sendromlu bireylerle her daim bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Yücel, tüm vatandaşları farkındalık sahibi olmaya davet etti. Down sendromunun bir hastalık olmadığını da belirten Başkan Yücel, "Farkındayız, yanınızdayız" dedi. - ANTALYA

Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda buluştu
Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda buluştu
Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda buluştu
Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda buluştu

YORUMLAR
500
Özel çocuklar spor faaliyetleri ile eğlendi Özel çocuklar spor faaliyetleri ile eğlendi Muş'ta down sendromlu çocuklar vatandaşlara kahve ikram etti Muş'ta down sendromlu çocuklar vatandaşlara kahve ikram etti

Adem Murat Yücel, Down Sendromu, 21 Mart, Alanya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
13:21 Ukrayna istihbaratından dikkat çeken iddia: Kadirov'un savaşçıları ağır kayıplar verip ülkeden kaçtı
13:05 Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
12:42 İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı!
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:25 Çocuk, topu almak için havuza yöneldi; o esnada köpeğin yaptığına inanamayacaksınız
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 13:32:42. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement