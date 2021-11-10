Başkent Ata'sı için tek yürek oldu - Son Dakika

Başkent Ata'sı için tek yürek oldu

10 Kasım nedeniyle kent ekranlarından trafik levhalarına, billboardlardan otobüslere kadar birçok noktayı "O An: Ankara" afişleriyle donattı

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 83. ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da Başkent Ankara'da da düzenlenen anma programlarıyla anıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir'de düzenlenen anma törenine devlet erkanı ile katılırken, tüm başkentliler saatler 09.05'i gösterdiğinde Ata'sı için ayaktaydı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ve personelince anma programlarında bir araya gelerek çalınan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen ve personel ile tüm bürokratların katıldığı anma töreninde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Bayrakların yarıya indirildiği Büyükşehir Belediyesinde çalışanlar da kırmızı karanfiller bıraktıkları Atatürk büstü önünde İstiklal Marşı'nı okudu.

EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY'da saatler 09.05'i gösterdiğinde bir dakika boyunca seferleri durdurdu. Başkent'te Raylı Sistemlerde Atatürk anonslarla anılırken vatandaşlar da metro istasyonlarında, vagonlarda ve sokaklarda ayağa kalkarak saygı duruşunda bulundu. Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım nedeniyle kent ekranlarından trafik levhalarına, billboardlardan otobüslere kadar birçok noktayı "O An: Ankara" afişleriyle donattı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Gençlik Parkı Büyük Sahne'de düzenlenen "Ata Türküleri" adlı konserle de anıldı.