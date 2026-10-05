Başmakçı\'da anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisi ve sorumluluk anlatıldı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Habibe Eren Anaokulu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrencilerle bir araya gelindi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından çocuklara hayvan sevgisi, hayvanların yaşam hakkının korunması ve hayvanlara karşı sorumluluklar konusunda yaşlarına uygun bilgiler verildi.

Çocukların ilgiyle katıldığı etkinlikte, hayvan sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılmasının ve doğadaki tüm canlılara karşı duyarlılığın geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.