Başsavcı Solmaz, İlka Şekerleme\'yi Ziyaret Etti

Yerel

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Kardelen ve Yaylacık markalarıyla iç pazara, Cardelion markasıyla ise dış pazara hitap eden İlka Şekerleme'nin Nilüfer'deki üretim tesisini ziyaret etti. Başsavcı, firmanın yerel üreticilere sağladığı katkıların yanı sıra, ihracat yoluyla ülke ekonomisine değer kattığını da vurguladı.

Başsavcı Solmaz, İlka Şekerleme'nin Nilüfer Yaylacık Mahallesi'ndeki modern tesisine yaptığı ziyaret sırasında kestane şekeri üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Daha önceki görev yerlerinden biri olan Nazilli'de, mahkumlara kestane soyumu ve şekerlemesi gibi katma değerli ürünler üretme projelerine öncülük ettiğini belirten Başsavcı Solmaz, bu deneyiminin kestane şekerinin üretimini daha iyi anlamasına katkı sağladığını ifade etti.

Yerel ekonomiye ve ihracata katkı

Kardelen markasının üreticilerden aldığı kestaneyi katma değerli ürünlere dönüştürerek hem yerel ekonomiye hem de ihracatla ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığını da belirten Başsavcı Ramazan Solmaz, İlka Şekerleme'nin modern tesisinde gerçekleştirilen üretim süreci ve kalite kontrol uygulamaları hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyarette Başsavcı Solmaz'a, İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün ve Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir ile firmanın Ar-Ge Müdürü Ebru Aygün eşlik etti.

"Kalite ve hijyen olmazsa olmazımız"

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, ziyaretten memnun olduklarını söyledi. Mümin Akgün, sektördeki öncü konumlarını 1991 yılında Bursa'da kuruldukları günden bu yana sürdürdüklerini ve 2007 yılında 6 bin metrekaresi açık, 7 bin metrekaresi kapalı alana sahip modern tesise taşındıklarını söyledi. İlka Şekerleme'nin üretim sürecinde hijyen ve sanitasyon kurallarına tam uyum sağladığını belirten Akgün, kaliteli üretimi her zaman ön planda tuttuklarını ifade ederek, "ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi ve TSE tarafından verilen FSSC 22000 6.0 belgesine sahip ilk firmayız. Üretimimizde hijyen ve sanitasyon ile kalite ilk sırada gelir" dedi.

Küresel pazara açılan kapı: Yurt dışı fuarlar ve yeni pazarlar

İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir de, Bursa'ya özgü kestane şekerini, 60 farklı ambalajla hem iç pazara hem de 5 kıtada 34 farklı ülkeye ulaştırdıklarını söyledi. Kardelen markalı ürünlerinde, Bursa temalı 3 farklı ambalaj geliştirdiklerini de ifade eden Deniz Utku Özdmir, "Bursa'nın tarihi ve turistik mekanlarını ambalajlarımıza işledik. Böylece kentimizin tanıtımına da katkı yapıyoruz. 24 şubemizin yanı sıra bölge ve yurt dışı bayiliklerimiz aracılığıyla Bursa kestane şekerini tüm dünyaya ulaştırıyoruz" dedi.

Özdemir, Bursa kestane şekerinin hem ulusal hem de uluslararası alanda tanıtılmasına öncülük ettiklerini de belirterek, katıldıkları fuarlarla Bursa ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlarken, global pazarda da marka değerini artırmayı hedeflediklerini, yatırım yapmaya, yeni pazarlar aramaya devam edeceklerini ve kestane şekerinin herkes tarafından sevilen bir ürün olması için çalışmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - BURSA