Batman'da şehitleri anma etkinliği - Son Dakika
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Batman'da şehitleri anma etkinliği

Batman\'da şehitleri anma etkinliği

Batman'ın Sason ilçesinde vatan için can veren kahramanların aziz hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla şehitleri anma etkinliği düzenlendi.

19.04.2025 11:32
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Batman'ın Sason ilçesinde vatan için can veren kahramanların aziz hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla şehitleri anma etkinliği düzenlendi.

Her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen Şehitler Haftası etkinlikleri dahilinde bir dizi program düzenleyen Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ilçedeki şehit yakınları ile birlikte, şehit kabirlerini ziyarete ederek, vatan savunmasında şehit düşen kahramanlar için Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

"Şehitlerimizin aziz hatıralarını daima diri tutacağız"

Sason Erdemli şehitliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların aziz hatıralarını daima yaşatacaklarını ve onları hiçbir zaman unutturmayacaklarını belirtti. Çelik, "Bu gün buradaki şehitlikte, Şehitler Haftası nedeniyle şehitlerimizi anmak ve onların aziz hatıralarına sahip çıkmak için aileleri ile birlikte şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Biz onları hiç bir zaman unutmayacak ve unutturmayacağız. Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna aziz canlarını veren şehitlerimizin yolunda yürümeye devam edeceğiz. Onları kalbimizin tam ortasında yaşatıyoruz. Bizler de onların ulaştığı mertebeyi arzuluyor ve onların şefaatlerine nail olmak için çabalar sarf ediyoruz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Kahraman gazilerimize de acil şifalar versin" dedi.

"Ben gaziyim, vatan uğruna şehadete koşmaya daima hazırım"

Düzenlenen etkinlikte konuşan İdlib şehidi Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur da, "Ben terörle mücadelede gazi oldum. Benim oğlum da 2022'de İdlib saldırısında şehit düştü. Şehitlerimiz bizim gururumuzdur. Bu gün yine fırsatım olursa şehadeti arzular ve gözümü kırpmadan şehadete koşarım. Allah devletimize zeval vermesin. Bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmıyor. Sürekli takip ediyor ve bizimle dayanışma halindedir. Şehitleri hiç bir zaman unutmayız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. - BATMAN

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Kaynak: İHA

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