Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Kaymakam Deniz Yıldırım başkanlığında yapıldı.

Toplantıda köylere yönelik projeler, muhtarların talepleri ve gelecek süreçte sunulacak hizmetler değerlendirildi. İlçeye bağlı köylerin mevcut ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda, muhtarlar söz alarak köylerinde öncelik verilmesini istedikleri konuları ve vatandaşlardan gelen talepleri dile getirdi. Toplantıda, hizmetlerin hangi alanlarda yoğunlaştırılabileceği görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, muhtarların önerileri doğrultusunda köylerin taleplerinin hizmet sürecine yansıtılması üzerinde duruldu.