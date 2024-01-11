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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Başkan Pekmezci, gazetecilerin özel gününü kutlayarak, Bayburt'a kazandırdıkları projeleri anlattı ve yeni projelerini açıklayacağını bildirdi. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ise Başkan Pekmezci'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti ve Gazetecilik Meslek Kanunu için destek istedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti\'ni ziyaret etti
11.01.2024 - 08:35,
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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Bayburt'ta gazetecilik görevini sürdüren basın mensuplarının özel gününü kutlayan Başkan Pekmezci, kurucu yönetim kurulu üyesi olduğu Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Başkan Pekmezci, görev yaptığı süre boyunca Bayburt'a kazandırdıkları hizmetlere değindiği konuşmasında, Bayburt'un 'Kızıl Elması' diye nitelendirdiği İçme Suyu Sertlik Giderme Tesisi projesinden, GES projesinden, fabrikalardan, seyir terası projesinden, park projelerinden, Saat Kulesi'nin yenilenmesi ve arka binaların üst katlarının yıkılması çalışmalarından bahsederek, Bayburt Belediyesi'ni üreten ve üreterek kazanan bir konuma taşıdıklarını söyledi.

Başkan Pekmezci, yakın zamanda halka açık bir basın toplantısı düzenleyerek, hem Bayburt'a kazandırdıkları projeleri hem de yeni projelerini açıklayacağını bildirdi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ne verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Okutmuş, 2024 yılında Gazetecilik Meslek Kanununun çıkarılması için çaba sarf ettiklerini ifade ederek, gazetecilik mesleğini yapabilmenin kriterlerini ortaya koyacak kanunun çıkarılması noktasında Başkan Pekmezci'den destek istedi. Okutmuş, Belediye Başkanından konuyu MHP Grubuna taşımasını istedi. MHP'nin öneride bulunduğu gazetecilere Yeşil Pasaport verilmesi yönündeki teklifin de TBMM'de kabul edileceğine inandığını söyledi.

Belediye Başkanı Pekmezci, basın mensupları ile bir süre sohbet ederek, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti - Son Dakika


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