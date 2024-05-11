Bayburt İl Müftülüğü Engellilere Program Düzenledi

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Bayburt İl Müftülüğünce, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Rehabilitasyon Merkezlerindeki engellilere yönelik program düzenlendi.

Engelliler Haftası dolayısıyla TDV, ADRB ve Engelli Koordinatörlüğünün birlikte yürüttüğü "Engelsiz Gelecekler" projesi kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi ve Özel Kılıç Uzmanlar Rehabilitasyon Merkezinde bulunan engelliler ziyaret edildi.

Ziyarete, ADRB Koordinatörü Saliha Yaşaroğlu, Engelli Koordinatörleri Şükran Yıldırım ve Mustafa Polat, Manevi Destek Görevlisi Hatice Ozan Okur katıldı. - BAYBURT