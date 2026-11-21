Bayburt'ta 17. Komando Tugay personeline 5 günlük enkaz eğitimi sınavla sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı personeline verilen 5 günlük enkazda arama ve kurtarma eğitimi sınavla tamamlandı. Eğitimde araç-gereç tanıtımı, enkaz altında arama yöntemleri ve ekip koordinasyonu anlatıldı; sınavı geçen komandolar enkazda görev alabilecek.
Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenlerince 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı personeline yönelik düzenlenen 5 günlük Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi, sınavın ardından tamamlandı.
Eğitim kapsamında personele afet ve acil durumlarda kullanılan arama kurtarma araçları ve ekipmanları tanıtıldı. Araçların çalışma prensipleri, kurtarma malzemelerinin doğru ve güvenli kullanımı, enkaz altında arama yöntemleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve ekip koordinasyonu konularında komandolara teorik ve uygulamalı eğitim verildi.
Eğitimin ardından yapılan sınavı başarıyla tamamlayan komandolar, enkazda arama ve kurtarma çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve beceriler kazandı.
Kaynak: İHA
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