Bayburt'ta Empati ve İletişim Semineri - Son Dakika
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Bayburt'ta Empati ve İletişim Semineri

Bayburt\'ta Empati ve İletişim Semineri
28.06.2026 08:17
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Yükümlülere yönelik 'Empati ve İletişim' semineri, sosyal ilişkiler ve iletişim becerileri üzerine.

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yükümlülerin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla 'Empati ve İletişim' konulu seminer düzenlendi.

Bayburt Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Osman Canan tarafından verilen seminerde, empati kurmanın bireyler arası ilişkilerdeki rolü, etkili iletişim becerileri ve sağlıklı iletişimin temel unsurları ele alındı.

Sosyal yaşamda karşılaşılan iletişim sorunlarının da konuşulduğu seminerde, Stanford Hapishane Deneyi örneği üzerinden otorite ve sosyal rollerin insan davranışları üzerindeki etkisi anlatıldı.

Seminer, katılımcıların konuya ilişkin sorularının yanıtlanmasıyla tamamlandı. Bayburt'ta yükümlülere empati semineri - BAYBURT

Kaynak: İHA

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