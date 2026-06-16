Bayburt\'ta Fide ve Fidan Denetimi

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren fide ve fidan satış noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Teknik personellerce yapılan denetimlerde, satışa sunulan fide ve fidanların sertifikaları, bitki pasaportları ve etiket bilgileri incelendi. Ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edilirken, işletme yetkililerine de gerekli bilgilendirmelerde bulunuldu.

Denetimlerde, üreticilerin sağlıklı ve kaliteli üretim materyallerine ulaşabilmesi için satış noktalarındaki ürünlerin kayıt durumu, etiket doğruluğu ve izlenebilirlik şartları da kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, bitkisel üretimde kaliteyi korumaya yönelik saha çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - BAYBURT