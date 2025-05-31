Bayburt\'ta Geleneksel Okçuluk Yarışması

Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde(TRSM) tedavi gören hastalara yönelik üniversite iş birliğiyle Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması düzenlendi.

'Hedefe Odaklan Geleneği Yaşat' sloganıyla üniversitenin spor salonunda ok atma etkinliği organize edildi. Geleneksel Türk okçuluğunun anlatılmasının ardından yarışmaya geçildi. Yarışmada TRSM hizmet kullanıcıları hedefi 12'den vurmak için birbirleriyle yarıştılar. Derece elde eden yarışmacılara ödüllerinin verilmesinin ardından Mayıs ayında doğan hizmet kullanıcılarının doğum günü hep birlikte kutlandı. - BAYBURT