Bayburt'ta Kurtuluş Yılı Anması - Son Dakika
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Bayburt'ta Kurtuluş Yılı Anması

Bayburt\'ta Kurtuluş Yılı Anması

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

19.02.2025 18:33  Güncelleme: 18:35
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Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi. Lapa lapa yağan kar yağışı altında şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi kabri başında anıldı. Yukarı Kırzı köyünde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi.

Programda ilk olarak Ermeniler tarafından önce taş mağazalarda hapsedilen ve daha sonra canice şehit edilen Hafız Süleyman Efendi, Ulu Camii bahçesinde bulunan kabri başında anıldı. Duaların edilmesinin ardından, şehit başkanın kabrine çiçek bırakıldı.

Kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde 1916-1918 yılları arasında Ermeni mezalimi sırasında namuslarını korumak adına çocuklarıyla birlikte su kuyularına atlayarak şehadet şerbetini içen kadınlar anısına yaptırılan anıtın bulunduğu Yukarı Kırzı köyünde program gerçekleştirildi.

Burada ilk olarak köyde bulunan ve şehit kadınların iffetlerini korumak adına kendilerini atarak şehadet şerbetini içtikleri kuyular ziyaret edildi. Kuyuların başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilmesinin ardından anıta çelenk sunuldu. Daha sonra temsili mezar taşlarına protokol tarafından karanfil bırakıldı. İffet Anıtı'nın hemen arkasında bulunan müzeyi gezen il protokol üyelerine 21 Şubat konulu video izletildi. Kar yağışı altında şehitleri andıklarını belirten Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Ermeni mezaliminde hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "107 yıl önce Bayburt, Ermeni mezaliminden kurtuldu. Her ilde olduğu gibi Bayburt'ta da anma günü tertip ettik. Şu an Yukarı Kırzı köyündeyiz, buranın şöyle bir önemi var, 37 genç kızımız, gelinimiz Ermeni çetelerinin soykırımından, mezaliminden ve tecavüzünden kurtulmak için kendilerini kuyulara attı. Namusun timsali olan Yukarı Kırzılı kadınlara, gelinlere minnettarlığımızı göstermek için bir araya geldik. Muhtemelen 107 yıl önce bugünkü gibi ya da daha da fazla kar yağışı altında mücadelelerine insanımız devam etmişti. Biz de aynı kar yağışı altında ecdadımızı yad ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Bayburt'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Program, Bayburt Müftülüğü görevlilerince Kuran-ı Kerim okunmasının ardından yapılan duayla son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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