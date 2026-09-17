Bayburt’ta muhtarlarla köylerin ihtiyaçları görüşüldü

Bayburt'ta görev yapan köy muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Mustafa Eldivan, köylerin mevcut durumu, ihtiyaçları ve öncelikli talepleri hakkında bilgi aldı.

Toplantıda muhtarlar tarafından iletilen sorun ve talepler ele alınırken, köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin yürütülmesine ilişkin konular görüşüldü, çözüm için ilgili kurumların yapabileceği çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, DSİ 225. Şube Müdürü Muhammer Adanur, Orman İşletme İl Müdürü Hasan Bacıoğlu ve Karayolları 106. Şube Şefi Mehmet Şafak katıldı.

Toplantıda Balkaynak, Yeniköy, Yoncalı, Tomlacık, Adabaşı, Armutlu, Taht, Dövmekaya, Kavakyanı, Yaylapınar, Çiçekli, Ballıkaya, Yedigöze ve Aslandede köylerinin muhtarları yer aldı.