Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen sera projesinde kurulum çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Seraların örtülerinin çekilmesiyle birlikte kurulum sürecinde son aşamaya gelindi.

Projenin başlangıcından itibaren çalışmaları yerinde takip eden İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, kurulumunda sona yaklaşılan seralarda incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi.

Ziyarette kurulum çalışmalarının mevcut durumu değerlendirilirken üreticilerin görüş ve talepleri de dinlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, üretimde verimliliğin artırılması, örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.