Bayburt'ta tilkiyi elleriyle besleyen Mikail Şeker'in dostluğu kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bayburt'ta tilkiyi elleriyle besleyen Mikail Şeker'in dostluğu kameraya yansıdı

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Bayburt\'ta tilkiyi elleriyle besleyen Mikail Şeker\'in dostluğu kameraya yansıdı
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Bayburt Demirözü'ndeki mesire alanına piknik yapmaya giden Mikail Şeker, çimlere uzanıp çağırdığı tilkiyi aç olduğunu düşünerek elleriyle besledi. Şeker'in ürkek tilkiyle kurduğu bu dostluk anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayburt'ta yaşayan Mikail Şeker'in tilkiyle kurduğu dostluk renkli görüntüler oluşturdu. Şeker, tilkinin aç olabileceğini düşünerek hayvanı elleriyle besledi.

Demirözü mesire alanına piknik yapmaya giden Şeker, çimlere uzanarak tilkiyi çağırdı. Ürkekliğiyle bilinen tilki, bir süre sonra Şeker'in yanına geldi. Hayvanın aç olduğunu düşünen Şeker, yanında bulunan yiyeceklerden tilkiye verdi.

Karnını doyuran tilki, daha sonra piknik alanından uzaklaşırken Şeker'in hayvanla kurduğu dostluk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bayburt'ta tilkiyi elleriyle besleyen Mikail Şeker'in dostluğu kameraya yansıdı - Son Dakika
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