Bayburt’ta uçurtmalar Filistinli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı

Bayburt'ta 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği gerçekleştirildi. Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulunda düzenlenen programda öğrenciler, Türkiye ve Filistin bayraklarının yer aldığı rengarenk uçurtmaları öğretmenlerinin yardımıyla park alanında uçurdu.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen programda öğrenciler çeşitli gösteriler sundu, Bayburt barları oynadı. Gösterilerin ardından öğretmenlerinin gözetimindeki öğrenciler, uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.

Uçurtmalar çocukların mesajını gökyüzüne taşıdı

Türkiye ile Filistin bayraklı ve farklı renklerdeki uçurtmaların gökyüzünde süzülmesiyle park alanında renkli görüntüler oluştu. Etkinlikte, Filistinli çocuklar başta olmak üzere savaş ve çatışmalardan etkilenen çocukların güvenli bir yaşam sürmesine yönelik mesaj verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, programda yaptığı konuşmada eğitim sürecinde velilerin ve öğrencilerin rolüne değindi.

Velilerin çocukların eğitim hayatındaki en önemli paydaş ve destekçilerden biri olduğunu belirten Kahraman, "Kıymetli velilerimiz, eğitim okul duvarlarıyla sınırlı kalmayacak kadar kutsal ve ortak bir çabadır. 13 bini aşkın evladımızın bu uzun ve heyecanlı yolculuğunda onlara kılavuzluk ederken bizim en büyük paydaşımız ve destekçimiz sizlersiniz. Okul ile kuracağınız güçlü bağ çocuklarımızın başarısını doğrudan şekillendirecektir" dedi.

Öğrencilere de seslenen Kahraman, "Okulunuzu sevin, öğretmenlerinizi dinleyin ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Unutmayın ki elde edeceğiniz her başarı, bu şehrin ve ülkemizin yarınlarına vurulmuş en güçlü mühür olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir eğitim döneminin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz"

Vali Mustafa Eldivan ise yaklaşık 3 aylık tatilin ardından yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını ifade eden Eldivan, "Eğitimde hedefimiz bilgiyi yalnızca öğrenen değil, onu anlamlandıran ve hayata geçiren, araştıran, sorgulayan, üreten, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmektir" şeklinde konuştu.

Velilerin çocukların eğitim süreçlerine ilgisinin akademik başarının yanı sıra özgüven ve karakter gelişiminde de etkili olduğunu belirten Eldivan, öğretmenlerin de çocukların yeteneklerini keşfetmek ve onlara yol göstermek konusunda önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Eldivan, "Gösterdiğiniz sabır, fedakarlık ve özveri için her birinize teşekkür ediyorum. Sizlerin gayreti yalnızca bugünün çocuklarını değil, yarının Türkiye'sini de şekillendirmektir. Her bir evladımızın bu eğitim yılını daha bilgili, daha meraklı ve daha özgüvenli bir şahsiyet olarak tamamlamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.