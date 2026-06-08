Bayburt\'ta Yeşil Vatan Etkinliği

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde 'Yeşil Vatan: ÇevreFest'26' etkinlikleri kapsamında fidan dikimi, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare projesi çerçevesinde haziran ayı teması olan çevre doğrultusunda düzenlenen etkinlikte, okul bahçesine yeni fidanlar dikildi, mevcut yeşil alanlar düzenlendi.

Etkinlik kapsamında kasım ayında oluşturulan 50. Yıl Hatıra Ormanı'nda da bakım çalışması yapıldı. Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde fidanların sağlıklı gelişimi için yürütülen çalışmalara destek verdi.

Okul bahçesindeki meyve ağaçlarında budama ve bakım işlemleri de gerçekleştirildi. Uygulamalı faaliyetlerle öğrencilerde ağaç sevgisi, doğayı koruma bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturuldu.

Programla öğrencilerin çevre sorumluluğunu sahada deneyimlemesi ve yeşil alanların korunmasına yönelik bilinç kazanması sağlandı. - BAYBURT