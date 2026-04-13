Bayburt'tan Komiser Temel'e Ziyaret
Bayburt'tan Komiser Temel'e Ziyaret

Bayburt\'tan Komiser Temel\'e Ziyaret
13.04.2026 09:19
Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yaralı Komiser Temel'i ziyaret ederek Polis Haftası'nı kutladı.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri ve öğrencileri, Yalova'da DEAŞ terör örgütüyle girilen çatışmada ağır yaralanan Bayburtlu Komiser Akşemsettin Temel'i ziyaret etti. Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, çiçek takdiminde bulunarak, Temel'in Polis Haftası'nı kutladı.

Kalbi, omzu ve bacağı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Komiser Temel'in fizik tedavi süreci memleketi Bayburt'ta devam ediyor. Okul Müdürü Ensar Çeker, Müdür Yardımcısı Arif Köprücü, Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni Efraim Kurt ile öğrenciler tarafından yapılan ziyarette Temel, gençlere iyi insan olmanın önemini anlattı.

Bayburt kültürünün insan yetiştirmedeki önemine dikkat çeken Temel, gençlere hangi görevde bulunurlarsa bulunsun devlete, millete ve vatana hizmet bilinciyle hareket etmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Kamu görevinde bireysel düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Temel, her makam ve görevin hakkının verilmesi gerektiğini ifade etti.

"Bu neden benim başıma geldi diye bir an olsun düşünmedim" diyen Temel, öğrencilere her zaman kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Temel, sorumluluk bilinciyle hareket eden, görevini en iyi şekilde yerine getiren bireyler olmanın önem taşıdığını vurguladı.

Komiser Temel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk Polis Teşkilatının 181'inci yıl dönümü münasebetiyle Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri, öğrencileri böylesi anlamlı günde beni ziyarete geldiler, çok teşekkür ederim. Beni mutlu ettiler, unutmadıkları için müteşekkirim" dedi.

Okul Müdürü Ensar Çeker de emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yalova'daki çatışmada yaralanan Bayburtlu polisi öğrencilerle birlikte ziyaret ettiklerini söyledi.

Müdür Yardımcısı Arif Köprücü ise, "29 Ağustos 2025 tarihinde hain terör saldırısında yaralanan kıymetli hemşehrimiz, komiserimiz Akşemsettin Temel'i bugün ziyarete geldik. Öğrencilerimizle birlikte kendisine geçmiş olsun dedik ve Polis Haftası'nı kutladık" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, Polis Haftası, Güvenlik, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'tan Komiser Temel'e Ziyaret - Son Dakika

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor e-Devlet’ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Alanya’da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti Alanya'da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Şırnak’ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

09:54
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
09:31
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem Zorunlu ek bedellere son verildi
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem! Zorunlu ek bedellere son verildi
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
08:59
Antalya Demre’de korkutan deprem
Antalya Demre'de korkutan deprem
08:33
Tepkiler çığ gibi Okan Buruk’un korktuğu başına geldi
Tepkiler çığ gibi! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
SON DAKİKA: Bayburt'tan Komiser Temel'e Ziyaret - Son Dakika
