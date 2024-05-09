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Bayburt'un yüksek kesimleri karla kaplandı

BAYBURT - Bayburt'un yüksek kesimleri mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza bürüdü.

Bayburt'ta bir süredir devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı, dağlık alanlar karla kaplandı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında bulunan 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı eteklerindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek kesimlerde kış adeta geri döndü.

Yüksek kesimlere yağan karla birlikte il genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü.