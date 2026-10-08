Bayburt Valisi Eldivan, göç ve tapu hizmetlerini yerinde değerlendirdi - Son Dakika
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Bayburt Valisi Eldivan, göç ve tapu hizmetlerini yerinde değerlendirdi

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Bayburt Valisi Eldivan, göç ve tapu hizmetlerini yerinde değerlendirdi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Göç İdaresi ve Tapu Müdürlüğünde incelemelerde bulunup yürütülen çalışmaları ve hizmetleri değerlendirdi. Göç hizmetlerinin etkin ve koordineli, tapu hizmetlerinin hızlı ve vatandaş odaklı yürütülmesi görüşüldü; Eldivan personele teşekkür etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak kurumlarda yürütülen çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünde Müdür Vekili Salih Öztürk ile görüşen Eldivan, kentteki göç ve yabancılara yönelik hizmetler ile devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede göç hizmetlerinin etkin ve koordineli yürütülmesi, vatandaşların ve kentte bulunan yabancıların kamu hizmetlerine erişimi ile kurumlar arası iş birliği konuları değerlendirildi.

Eldivan, Tapu Müdürü Cennet Betül Yılmaz Dur ile bir araya geldi. Kurumun çalışmaları, vatandaşlara sunulan hizmetler ve devam eden işlemler hakkında görüşülen ziyarette, tapu hizmetlerinin hızlı, etkin ve vatandaş odaklı yürütülmesine ilişkin çalışmalar konuşuldu. Eldivan, kurum personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı diledi.

Kaynak: İHA
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