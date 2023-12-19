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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Özel Eğitim Anaokulunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Özel Eğitim Anaokulunu Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Halfikale Mahallesi İstikbal Sokak yerleşkesinde bulunan Özel Eğitim Anaokulunda öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelerek, öğretmenleri ziyaret etti. Vali Eldivan, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının belirlendiğini ve uygun yöntemlerle eğitim sürecinin başlatıldığını belirtti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Özel Eğitim Anaokulunu Ziyaret Etti
19.12.2023 - 10:06,
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Halfikale Mahallesi İstikbal Sokak yerleşkesinde bulunan Özel Eğitim Anaokulunda öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelerek, öğretmenleri ziyaret etti.

Vali Mustafa Eldivan, özel eğitim gereksinimi duyan öğrencilerin bulunduğu anaokulunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Sınıfları gezerek öğretmenlerle bir süre görüşen Eldivan, anaokulunda, öğrencilerin öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek uygun öğretim yöntemi ve teknikleriyle eğitim süreci başlatıldığını belirtti.

Vali Eldivan, "Anaokulumuzda mesleki açıdan gelişmiş görevli öğretmenlerimizin gayretleri ile çocuklarımıza bağımsız bireyler olabilmesi için gerekli olan öz bakım, dil ve konuşma ile alternatif iletişim becerileri, doğru davranışsal becerileri kazandırılıyor. Bu sürece aktif katılım ve destek sağlayan başta velilerimize, okul yönetimine ve özellikle büyük çaba sarf eden öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Eldivan'a ziyaretlerinde Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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