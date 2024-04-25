Bayburt Valisi Süleyman Eldivan, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Bayburt Valisi Süleyman Eldivan, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına Katıldı

Bayburt Valisi Süleyman Eldivan, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına Katıldı

Bayburt Valisi Süleyman Eldivan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına video konferans yönetimiyle katıldı. Toplantıda, mesleki eğitimin önemi ve kayıt dışı istihdamla mücadele konuları ele alındı.

25.04.2024 18:44
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Bayburt Valisi Süleyman Eldivan, video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına katıldı.

Bayburt Valisi Süleyman Eldivan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın başkanlığında 81 il valilerinin katılımları ile video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına katıldı.

Video konferans sistemi (VKS) yöntemiyle bütün illerde eş zamanlı gerçekleşen toplantıda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun daha aktif hale gelmesi konusuna değinen Bakan Işıkhan, Valilerin Başkanlığında toplantıların yapılmasının önemini ifade etti.

Mesleki Eğitim ve Kursların önemli olduğunun altını çizen Bakan Işıkhan, işsizlik kadar da kayıt dışı istihdamın önüne geçmek için çaba sarf edildiğini belirtti.

Bakan Işıkhan'ın VKS ile yaptığı toplantı sonrası Bayburt İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Toplantısı Vali Süleyman Eldivan başkalığında devam etti.

Vali Eldivan toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "2024 yılının 2. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında alacağımız kararlar ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt Valisi Süleyman Eldivan, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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