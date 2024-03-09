Bayburtlu kadınlar belediyenin düzenlediği programda doyasıya eğlendiler
BAYBURT - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bayburt Belediyesi tarafından kadınlara özel program düzenlendi. Belediyeye ait Bamsı Beyrek Seyir Terasında gerçekleşen programda kadınlar doyasıya eğlendiler.
Bayburt Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu ve Bayburtlu Sanatçı Eda Saytaş'ın sahne aldığı ve yoğun ilgi gören programda konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Peygamberimiz bundan bin 500 yıl önce bir hadis-i şerifinde "Cennet annelerin ayakları altındadır" derken o ulvi havayı ne güzel ifade etmiş. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Kadınlar yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıktır" diyor. Onun için kadınlarımız bizim için hem milli hem de manevi değerlerimiz adına farklı bir konumdadır" dedi.
Kadınların milli mücadelede ki önemine de değinen Başkan Pekmezci "İstiklal Savaşı'ndaki Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Şerife bacılar bizim annelerimizdi. Bu mukaddes vatan toprağı için cepheye koşarken kadınlarımız bizim için her zaman baş tacıdır. Onlar bizim yarınlarımız umutlarımızdır. Sizler bizim gurur kaynaklarımızsınız. Bayburt sizlerle güzel. İnşallah sizler teveccüh gösterirseniz önümüzdeki sene sizler için daha güzel işler yapmanın mutluluğunu taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Başkan Pekmezci, masaları tek tek dolaşarak misafirlerle sohbet etti, fotoğraf çekildi. Daha sonra sahne alan Sanatçı Eda Saytaş seslendirdiği şarkılarla dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Saytaş'ın performansının ardından kadınlar gününe özel hediye çekilişi gerçekleştirildi. Çekilişte misafirlere çeşitli hediyeler verildi.
Çekiliş sonrası sahne aldığı her programda büyük beğeni ve alkış alan Bayburt Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosunun türkülerine misafirler hep bir ağızdan eşlik etti, koro seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle katılımcılara türkü dolu dakikalar yaşattı.
Kadınların dolu dolu bir 8 Mart geçirdiği programa Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, MHP Bayburt İl Kadın Kolları Başkanı Tülay İpek, kadın kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, protokol üyelerinin eşleri ile Bayburtlu kadınlar katıldı.
Son Dakika › Yerel › Bayburtlu kadınlar belediyenin düzenlediği programda doyasıya eğlendiler - Son Dakika
Oyunun geliştiricisi Eric Barone, Stardew Valley'in yeni büyük güncellemesinin ne zaman geleceğini açıkladı. Mart ayında yayınlanacak olan güncelleme, PC oyuncularına sekiz kişilik çoklu oyuncu desteği ve birçok yeni özellik sunacak.
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Cumhur ittifakı olarak Erzincan'da belediyeyi, AK Parti olarak da İl Genel Meclis üyeliklerini ve ilçe belediyelerini kazanmak olduğunu söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Meslek Komiteler ve Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Hisarcıklıoğlu, BTSO'nun bir 'proje fabrikası' haline geldiğini ve Bursa'ya yakışan bir vizyonun ürünü olan projeleri takdir etti.
Büyükçekmece'de yaşayan 40 yıllık ziraat mühendisi Murat Karakoç, bağımsız belediye başkan adayı olduğu ilçesinde sıra dışı seçim çalışmasıyla dikkat çekiyor. Karakoç, kendi kullandığı saman yüklü traktör, su tankeri, kepçe ve minibüs ile seçim çalışması yapıyor.
ANKA HABER AJANSI 28 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'ye geçen İYİ Parti üyeleri için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Törende konuşan Günel, diğer İYİ Partili arkadaşlara kapılarının ve yüreklerinin açık olduğunu belirtti.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında Aydınlıkevler Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu. Aydın, halkın desteğini isteyerek projelerini hayata geçireceklerini belirtti.
RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, TRT’yi, seçim döneminde iktidar partisi ile muhalefet partilerinin adayları hakkında tek taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle Üst Kurul'a şikayet etti ve işlem yapılmasını istedi. Dilekçede; “40 günlük yayın kayıtları incelenerek, İktidar Partisi ve Ana Muhalefet Partisinin ekrana getirilme süreleri hesaplanmıştır. 40 günlük yayın karnesi hesaplamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin ekrana getirilme süresi 1945 dakika olarak kayda geçmişken; Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’nin ekrana getirilme süresinin yalnızca 25 dakika olduğu görülmektedir” denildi.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kadın model Simurg Sarsılmaz, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday oldu. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Sarsılmaz adaylığını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?