BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Bayraktar: "Böyle iftiralar ile karşılaşacağımızı beklemezdik" - Son Dakika
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BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Bayraktar: "Böyle iftiralar ile karşılaşacağımızı beklemezdik"

16.01.2023 22:33
BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Bayraktar: "Böyle iftiralar ile karşılaşacağımızı beklemezdik"

BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın devletin sadece BAYKAR'a destek verdiği ve BAYKAR'ın rekabetten korktuğu iddialarına bir canlı yayın programında cevap verdi.

BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın devletin sadece BAYKAR'a destek verdiği ve BAYKAR'ın rekabetten korktuğu iddialarına bir canlı yayın programında cevap verdi. Bayraktar, konuya ilişkin, "11 yıl bakanlık yapmış bir insan 'rekabet yok' diyebilir mi? Şunu mu istiyorlar İsrail'e bağımlı mı olalım? Tamam, duyarsız olabilir, ilgisiz olabilir ama böyle iftiralar ile karşılaşacağımızı beklemezdik" ifadelerini kullandı.

BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, özel bir televizyon kanalının canlı yayın programında firmalarının hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"Bu işleri durdurmak kolay yapmak zor"

BAYKAR'a devlet desteği tartışması hakkında konuşan Bayraktar, "Konuyu 180 derece tersinden gösterme çabası. Olduğundan farklı gösterme teşebbüsü. Bu işleri durdurmak kolay yapmak zor. Bugüne kadar çok ince oyunlarla karşılaştık. Öyle büyük iftiralar ile karşı karşıyayız ki milletimizin gerçekleri öğrenmesi lazım. Hiç kimse yüzünüze gülerek 'seni engelliyorum' demiyor, 'ben bu işin destekçisiyim' diyerek seni engelliyor. Bizi sahada savaşan askerler destekledi" dedi.

"Böyle iftiralar ile karşılaşacağımızı beklemezdik"

Ali Babacan'ın devletin sadece BAYKAR'a destek verdiği ve BAYKAR'ın rekabetten korktuğu iddialarına ilişkin ise Bayraktar "Bu beyefendi konuşuyor. 8 yıl Milli Güvenlik Kurulu üyeliği yaptığını söylüyor. 1 gün merak etmez mi bu firma ne yapıyor diye. Hiç kimse Selçuk Bayraktar Cumhurbaşkanı'nın damadı diye ürün istemiyor. 11 yıl bakanlık yapmış bir insan 'rekabet yok' diyebilir mi? Şunu mu istiyorlar; İsrail'e bağımlı mı olalım? Biz devlete yük olmak istemiyoruz. Hiç destek almamamıza rağmen bu iftiralar ile karşı karşıya kalıyorsak, alsak neler derlerdi? Bize iftira eden şahıs 11 yıllık bakanlık yapmış kişi. Tamam, duyarsız olabilir, ilgisiz olabilir ama böyle iftiralar ile karşılaşacağımızı beklemezdik. Gelince bakacaksan neden şimdi manipülasyon yapıyorsun? Bizim siyasi bir polemiğin içerisinde olma amacımız yok ki. Bu kadar kolay mı iftira atmak?" ifadelerini kullandı.

"Kızılelma havacılık anlamında Türkiye'yi bir süper güç seviyesine çıkaracak teknoloji"

Kızılelma insansız savaş uçağı hakkında da bilgi veren Bayraktar, "Kızılelma aslında havacılık anlamında Türkiye'yi bir süper güç seviyesine çıkaracak teknoloji. 3 bin 500 kişilik gencecik ekiplerle emek veren bir alan aslında Kızılelma. Kızılelma'dan sonra artık hedefimiz uzay teknolojileri alanında çalışma yapmak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Bayraktar: 'Böyle iftiralar ile karşılaşacağımızı beklemezdik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Bayraktar: "Böyle iftiralar ile karşılaşacağımızı beklemezdik" - Son Dakika
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