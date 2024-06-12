Bayraklı Belediyesi Jimnastik ve Bale Kurslarından Muhteşem Gösteri - Son Dakika
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Yerel

Bayraklı Belediyesi Jimnastik ve Bale Kurslarından Muhteşem Gösteri

Bayraklı Belediyesi'nin düzenlediği jimnastik ve bale kurslarına katılan 476 sporcu, yıl boyunca öğrendikleri becerileri düzenlenen etkinlikte sergiledi. Geleceğin başarılı sporcuları, muhteşem performanslarıyla beğeni topladı.

12.06.2024 12:30
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Bayraklı Belediyesinin düzenlediği jimnastik ve bale kurslarına katılan 476 sporcu, yıl boyunca öğrendikleri becerileri düzenlenen etkinlikte sergiledi. Geleceğin başarılı sporcuları, muhteşem performanslarıyla beğeni topladı.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün alanında uzman eğitmenler tarafından 15 branşta verdiği kurslardan jimnastik kursuna katılan 370 kursiyer ile bale kursuna katılan 106 kursiyer yıl boyunca öğrendikleri becerileri sergiledi. Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sahneye çıkan sporcular, nefes kesen performanslarıyla izleyicileri büyüledi. Esneklik ve ustalık gerektiren hareketleri başarıyla gerçekleştiren sporcular, salonu dolduranlardan büyük alkış aldı. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın yanı sıra yüzlerce sporcu, aileleri ve bine yakın vatandaş katıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi spor ve sanatla buluşturuyoruz. Basketbol, voleybol, futbol, karate, güreş, bale, cimnastik gibi 15 branşta düzenlediğimiz kurslarımızdan yaklaşık 3 bin 500 kursiyerimiz faydalanıyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak için imkanlarımız dahilinde desteklerimizi sürdüreceğiz. Bayraklı'da gençlerimize sunduğumuz spor imkanı sadece bir aktivite değil; hayata tutunabilmeleri ve yarınlara daha özgür bir şekilde bakabilmeleri için de bir fırsattır. Biz desteklerimize devam ederken inanıyorum ki; çocuklarımız da başarılarını büyütecek. Bu kapsamda bale ve jimnastik kursiyerlerimizin yıl sonu gösterilerindeki muhteşem performanslarını izlemek gurur verici. Emeği geçen tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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