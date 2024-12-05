Bayraklı Belediyesi'nden 'Gelenekten Geleceğe Kadın Buluşmaları' Etkinliği - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden 'Gelenekten Geleceğe Kadın Buluşmaları' Etkinliği

Bayraklı Belediyesi\'nden \'Gelenekten Geleceğe Kadın Buluşmaları\' Etkinliği

Bayraklı Belediyesi, kadınların sosyalleşmesi ve geleneksel el sanatlarını geliştirmesi için 'Gelenekten Geleceğe Kadın Buluşmaları' düzenleyecek. Etkinlikler, kadınların kültürel değerleri korumasına ve sosyal hayata aktif katılımına yönelik fırsatlar sunacak.

05.12.2024 11:56  Güncelleme: 11:58
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Bayraklı Belediyesi, kadınların sosyalleşmesi, sanatsal yeteneklerini geliştirmesi ve kültürel değerlerin korunmasını sağlamak amacıyla "Gelenekten Geleceğe Kadın Buluşmaları" düzenleyecek. Semt merkezlerinde gerçekleşecek buluşmalar, kadınların evlerinden getirdikleri dikiş, nakış ve örgü gibi geleneksel el sanatlarını geliştirme ve sergileme fırsatı sunacak.

Bayraklı Belediyesi, kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında "Gelenekten Geleceğe Kadın Buluşmaları" adıyla semt merkezlerinde etkinlikler düzenleyecek. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilecek etkinliklerde kadınlar, el emeği gerektiren becerileri öğrenecek, geçmişten gelen değerleri gelecek nesillere aktararak kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacak. Etkinlikler, kadınların sosyal hayat içinde daha aktif bir rol almasını desteklerken ürettikleri el emeği ürünleri de sergileyerek ev ekonomisine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak. Gelenekten geleceğe kadın buluşmalarına katılmak isteyen kadınlar, Bayraklı Belediyesinin semt merkezlerine veya Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak kayıt yaptırabilecek. 477 20 00 telefon numarasından dahili 2806 tuşlanarak bilgi alınabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kadınların sosyal hayata katılımını artırmayı ve kültürel değerlerin korunmasını önemsiyoruz. Bu kapsama semt merkezlerimizde düzenleyeceğimiz kadın buluşmaları, kadınlarımızın bir araya gelerek üretkenliklerini ortaya koyduğu, sosyalleştiği ve el sanatlarını yaşattığı bir ortam sunacak. Bu buluşmalarla, kültürel değerlerimizin kaybolmamasını sağlarken aynı zamanda kadınlarımıza destek olmaktan mutluluk duyacağız. Tüm kadınlarımızı semt merkezlerindeki buluşmalara davet ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi'nden 'Gelenekten Geleceğe Kadın Buluşmaları' Etkinliği - Son Dakika

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