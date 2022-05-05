Bayraklı Belediyesi yüzme kursu kayıtları başlıyor - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi yüzme kursu kayıtları başlıyor

05.05.2022 12:07
Bayraklı Belediyesi yüzme kursu kayıtları başlıyor

Bayraklı Belediyesi, her yıl yüzlerce çocuğun faydalandığı yüzme kursları için kayıtların 9 Mayıs'ta başlatılacağını duyururken, "Bayraklı'da Yüzme Bilmeyen Kalmayacak" sloganıyla açılacak olan kurslardan 5-16 yaş aralığındaki çocuklar faydalanacak.

Bayraklı Belediyesi, her yıl yüzlerce çocuğun faydalandığı yüzme kursları için kayıtların 9 Mayıs'ta başlatılacağını duyururken, "Bayraklı'da Yüzme Bilmeyen Kalmayacak" sloganıyla açılacak olan kurslardan 5-16 yaş aralığındaki çocuklar faydalanacak.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından, Yaz Spor Okulları çerçevesinde açılacak olan yüzme kursu için kayıtlar 9 Mayıs'ta başlayacak. Bayraklı Yüzme Havuzundaki kurslardan, 24 farklı mahalleden, 6-15 yaş aralığındaki yüzlerce çocuk faydalanacak. Kurs boyunca, uzman eğiticiler ve cankurtaranlar çocuklara eşlik edecek. Kurslar, haftanın iki günü bir saatlik eğitim olarak gerçekleştirilecek. Kayıt için detaylı bilgi 371 23 00 numaralı telefondan alınabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'da sporun her alanına destek oluyoruz. Bir yandan yarışmacı sporcularımızın başarılarıyla gurur duyarken, bir yandan da yeni sporcularımızın yetişmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede yaz tatili boyunca çocuklarımızın yine hem eğlenmesini he de öğrenmesini istiyoruz. Yüzmeye ilgi duyan tüm çocuklarımızı ücretsiz kurslarımıza bekliyoruz" dedi. - İZMİR

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Spor Okulları, Mayıs, Yüzme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi yüzme kursu kayıtları başlıyor - Son Dakika


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