Bayraklı'da Çocuklara Mahremiyet Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Bayraklı'da Çocuklara Mahremiyet Eğitimi Verildi

Bayraklı\'da Çocuklara Mahremiyet Eğitimi Verildi

Bayraklı Belediyesi, Ege Üniversitesi iş birliğiyle 4-8 yaş arası çocuklar için 'Mika ile Kendimi Korumayı Öğreniyorum' eğitim programı düzenledi. Katılan çocuklar, vücudun mahremiyeti ve duyguları tanıma konularında bilgi sahibi oldu.

28.01.2025 11:06  Güncelleme: 11:08
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Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, toplumun her kesimine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında çocuklara mahremiyet eğitimi verdi. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü iş birliğiyle hazırlanan "Mika ile Kendimi Korumayı Öğreniyorum" adlı eğitim programına 4-8 yaş arasındaki çocuklar katıldı.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü iş birliğiyle hayata geçirilen "Mika ile Kendimi Korumayı Öğreniyorum" eğitim programında çocuklara; vücudun mahremiyeti, iyi ve kötü dokunuşların ayrımı, duyguları tanıma ve ifade etme becerileri interaktif oyunlar ve drama etkinlikleriyle anlatıldı. Postacılar Mahallesi Hasan Tahsin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar, kendilerini koruma konusunda farkındalık kazanarak, bilgi ve özgüvenlerini geliştirme fırsatı buldu. Beş hafta süren eğitimi tamamlayan çocuklara katılım belgeleri, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım tarafından takdim edildi. Yeni eğitim programına katılmak ve detaylı bilgi için 477 20 00 numaralı telefondan dahili 3065 tuşlanarak bilgi alınabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çocuklarımızın güvenliği ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi bizim için her şeyden daha önemli. 'Mika ile Kendimi Koruyorum' projesi, bu doğrultuda attığımız adımlardan biri. Çocuklarımızın bu eğitimle kendilerini koruma becerilerini geliştirdiğini ve özgüven kazandıklarını görmek bizleri mutlu ediyor. Onların her zaman yanındayız ve güvenli bir gelecek inşa etmek için bu tür eğitimleri artırarak sürdüreceğiz. Çocuklarımızın hayatlarına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı'da Çocuklara Mahremiyet Eğitimi Verildi - Son Dakika

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