Bayraktaroğlu, yangın ilk müdahale ekipleriyle bayramlaştı - Son Dakika

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, yangın ilk müdahale ekiplerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ve kurum müdür yardımcıları, bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Dirgine, Devrek, Kdz. Ereğli ve Zonguldak Orman İşletme Müdürlüklerini ziyaret eden Bayraktaroğlu, "Bayramda Dirgine, Devrek, Kdz. Ereğli, Zonguldak Orman İşletme Müdürlüklerini ziyaret ettik. Burada görev yapan yangın ilk müdahale ekipleri arkadaşlarımızı ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK