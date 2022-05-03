Bayraktaroğlu, yangın ilk müdahale ekipleriyle bayramlaştı - Son Dakika
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Bayraktaroğlu, yangın ilk müdahale ekipleriyle bayramlaştı

03.05.2022 16:17
Bayraktaroğlu, yangın ilk müdahale ekipleriyle bayramlaştı

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, yangın ilk müdahale ekiplerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, yangın ilk müdahale ekiplerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ve kurum müdür yardımcıları, bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Dirgine, Devrek, Kdz. Ereğli ve Zonguldak Orman İşletme Müdürlüklerini ziyaret eden Bayraktaroğlu, "Bayramda Dirgine, Devrek, Kdz. Ereğli, Zonguldak Orman İşletme Müdürlüklerini ziyaret ettik. Burada görev yapan yangın ilk müdahale ekipleri arkadaşlarımızı ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Bayraktaroğlu, yangın ilk müdahale ekipleriyle bayramlaştı
Bayraktaroğlu, yangın ilk müdahale ekipleriyle bayramlaştı
Bayraktaroğlu, yangın ilk müdahale ekipleriyle bayramlaştı

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Zonguldak, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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