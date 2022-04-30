Yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak bayram öncesi İstanbul istikametine açıldı - Son Dakika
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Yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak bayram öncesi İstanbul istikametine açıldı

30.04.2022 13:05

Yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak bayram öncesi İstanbul istikametine açıldı Bilecik'te yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak projesinin ilk etabı olan Bilecik-İstanbul şeridi bayram öncesi trafiğe açıldı.

Yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak bayram öncesi İstanbul istikametine açıldı

BİLECİK - Bilecik'te yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak projesinin ilk etabı olan Bilecik-İstanbul şeridi bayram öncesi trafiğe açıldı. İlk araçlar kavşaktan geçerken, trafik bir nebze olsun rahatladı.

Karayolları tarafından 20 Ocak 2021 günü çalışmalara başlanan ve o yıl mayıs ayında açıklaması planlanan Bozüyük-Bilecik-Mekece-Adapazarı karayolunun Bilecik ayrımı köprülü kavşağının ilk etabı olan Bilecik-İstanbul şeridi bayram öncesi trafiğe açıldı.

Proje ile 1 adet 116,5 metre uzunluğunda 4 açıklı anayol kavşak köprüsü, 1 adet 40 metre uzunluğunda tek açıklı çift köprü ve 1 adet 38,5 metre uzunluğunda Devlet Demir Yolları köprüsü bulunduğunu kavşak tamamlandığında kenttin şehirlerarası ulaşımına büyük katkı sağlayacak.

Yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak bayram öncesi İstanbul istikametine açıldı
Yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak bayram öncesi İstanbul istikametine açıldı
Yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak bayram öncesi İstanbul istikametine açıldı
Yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak bayram öncesi İstanbul istikametine açıldı
Yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak bayram öncesi İstanbul istikametine açıldı
Yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak bayram öncesi İstanbul istikametine açıldı
Yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak bayram öncesi İstanbul istikametine açıldı
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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak bayram öncesi İstanbul istikametine açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak bayram öncesi İstanbul istikametine açıldı - Son Dakika
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