Bayramların geleneksel ruhu Esenyurt\'ta yaşatılıyor

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bayramda ilçedeki 65 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Esenyurt Belediyesi, bir bayram geleneğini daha yaşatarak ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Vatandaşların bayram sevincini paylaşan ekipler, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un selamını da iletti. Belediye yetkilileri, bu tür ziyaretlerin sadece hediyeleşme anlamına gelmediğini, aynı zamanda büyüklerimizle vakit geçirmenin ve onlara değer verdiklerini göstermenin bir yolu olduğunu ifade etti.

Sosyal sorumluluk projeleriyle yaşlıları yalnız bırakmayan ekipler, ziyaretlerin bayram boyunca devam edeceğini söyledi. Bu anlamlı ziyaretten memnun kalan vatandaşlar ise kendilerini unutmayan Esenyurt Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Şehit ailelerine ve gazilere anlamlı ziyaret

Esenyurt Belediyesi ekipleri, ilçedeki şehit aileleri ve gazileri de evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Şehit aileleri ve gazilerin taleplerini alan ekipler, bu vatan için verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti. Bu anlamlı ziyaretler, şehit aileleri ve gaziler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. - İSTANBUL