Bayrampaşa sivrisineksiz bir yaz geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bayrampaşa sivrisineksiz bir yaz geçiriyor

22.08.2022 11:24
Bayrampaşa sivrisineksiz bir yaz geçiriyor

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, vatandaşların yaz aylarında sivrisineklerden olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla ilçedeki park, cadde ve sokaklar ile pazar yerlerini düzenli olarak ilaçlamaya devam ediyor.

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, vatandaşların yaz aylarında sivrisineklerden olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla ilçedeki park, cadde ve sokaklar ile pazar yerlerini düzenli olarak ilaçlamaya devam ediyor. Haziran ayında başlayan ilaçlama çalışmasının eylül sonuna kadar sürdürülmesi planlanıyor.

Sivrisinekle mücadele çalışmaları kapsamında, Bayrampaşa'daki tüm park, cadde ve sokaklar ile pazar yerleri Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından haftada iki defa ULV yöntemiyle ilaçlanıyor. Haziran ayında başlayan ve geceleri yapılan ilaçlama çalışmasının eylül sonuna kadar sürdürülmesi planlanıyor. Kullanılan ilaçlar insanlara ve diğer canlılara herhangi bir zarar vermiyor.

Durgun sularda ürüyor

Durgun sular sivrisineklerin en önemli üreme alanları olarak biliniyor. Vatandaşların yakınlarında bulunan su birikintilerini belediyeye bildirmesi halinde, ekipler bölgeye giderek ücretsiz olarak ilaçlama yapıyor.

Yaşam döngüleri

Anofel cinsi sivrisinekler sadece temiz ve berrak sularda geliştiği halde, kuleksler (culex sp) temiz ve kirli her türlü suda gelişebilmektedirler. Sivrisinekler yumurtalarını durgun ve kirli/temiz sulara bırakırlar. Sivrisinekler ergin hale geçip uçuncaya kadar yaşamlarını suda geçirirler. Bir sivrisinek ergin hale gelinceye kadar yumurta, larva, pupa olmak üzere 3 aşamadan geçer. Bazı sivrisinek türleri yumurtalarını suya tek tek bırakırken bazıları ise birbirine yapışık halde bırakırlar. İnsanlardan sadece dişi sivrisinekler kan emerler. Dişi sivrisinekler kan emdikten sonra yumurtlamakta olup, tek seferde 300-400 adet yumurta bırakırlar. Ortama ve ısıya bağlı olarak en erken 7-10 gün içerisinde ergin hale gelirler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
2 MİLYON LİRALIK ELEKTRONİK EŞYA ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA 2 MİLYON LİRALIK ELEKTRONİK EŞYA ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Bayrampaşa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayrampaşa sivrisineksiz bir yaz geçiriyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:10 Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Vergi kaçakçılığı yoluyla teröre finansman sağlayanlara karşı tedbirler artırıldı
11:09 Milyonların beklediği EYT düzenlemesi için AK Partili yetkililer o tarihi işaret etti
11:03 Saç ektiren Murat Boz son halini takipçilerinin beğenisine sundu
10:21 Faizin tek haneye inmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir sonraki hedef için talimat geldi
10:16 Konya'daki vahşete ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama: Rutin denetimler eksiksiz yapıldı
10:00 Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmalarına İYİ Partiden son nokta: Vekilimizin açıklaması şahsi görüşüdür
09:11 Aylar boyunca devlet hastanesinde çalışan sahte doktordan akılalmaz ifade! Ameliyatlara bile girmiş
08:25 İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verildi! Aralık ayı zor geçecek
07:49 Düzce'de korkutan bir deprem daha! Sarsıntı İstanbul'dan da hissedildi
00:34 Milli Savunma Bakanlığı: 10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2022 11:38:08. #1.12#
SON DAKİKA: Bayrampaşa sivrisineksiz bir yaz geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement