BBP Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, Cambaz Neco\'yu Ziyaret Etti

Yerel

Büyük Birlik Partisi'nin Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, seçim çalışmaları kapsamında Oltu'nun tanınmış ve sevilen simalarından biri olan, halk arasında 'Cambaz Neco' olarak bilinen Necati Davulcu'yu evinde ziyaret etti.

Cambaz Neco, yıllar boyunca ilçenin resmi bayramlarında ve önemli etkinliklerinde, 6 metrelik sırıklar üzerinde yürüyerek misafirlere ve protokole "hoş geldiniz" demesiyle tanınıyordu. Bu özelliği ile Oltu'nun kültürel yaşamında önemli bir yere sahip olan, 3 çocuk babası Cambaz Neco, görme yeteneğini kaybetti ve şeker hastalığı ile mücadele etmeye başladı. 90 yaşındaki bu değerli isim, bir zamanlar törenlerin ve etkinliklerin vazgeçilmezi olmasına rağmen, zamanla ilçe halkı tarafından unutuldu ve yalnız bırakıldı. Daha önce, "Kimse kapımı açmaz oldu" diyerek, yaşadığı vefasızlığı dile getiren Nazım Koşar'a bu anlamlı ziyaret, sadece bir seçim ziyareti olmanın ötesinde, toplumun unutulmuş değerlerine sahip çıkma ve onları hatırlama önemini vurgulayan bir jest olarak hafızalara kazındı.

BBP Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, ziyaret sırasında Cambaz Neco ve oğluyla samimi sohbetler gerçekleştirdi, hayır dualarını alarak, toplumsal hafızanın ve dayanışmanın güçlenmesine katkıda bulunduklarını ifade etti. Bu ziyaret, aynı zamanda yerel kültürün ve geçmişin değerlerinin korunması ve hatırlatılması açısından da örnek olarak değerlendirildi. - ERZURUM