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Afyonkarahisar Belediyesi, Şehitler İçin Canlı Müzik ve Etkinlikleri Yasakladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediyesi, Şehitler İçin Canlı Müzik ve Etkinlikleri Yasakladı

Afyonkarahisar Belediyesi, Pençe-Kilit harekatında şehit olan Mehmetçiklerimizi unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirterek, 2 Ocak 2024 Salı gününe kadar canlı müzik ve benzeri etkinliklerin yetki sahası içerisinde yapılmaması kararı aldı. Karara uymayanlara cezai yaptırımlar uygulanacak.

Afyonkarahisar Belediyesi, Şehitler İçin Canlı Müzik ve Etkinlikleri Yasakladı
26.12.2023 - 11:07,
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Afyonkarahisar Belediyesi iki günde 12 askerin şehit olmasının ardından yaptığı açıklamada; "Pençe-Kilit harekatında şehit olan Mehmetçiklerimizi asla unutmadık ve unutmayacağız. Belediye olarak 2 Ocak 2024 Salı gününe kadar canlı müzik ve benzeri etkinliklerin yetki sahamız içerisinde yapılmaması noktasında karar almış bulunmaktayız" dedi.

Afyonkarahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediye olarak 2 Ocak 2024 Salı gününe kadar canlı müzik ve benzeri etkinliklerin yetki sahamız içerisinde yapılmaması noktasında karar almış bulunmaktayız. Vatan ve bayrak uğruna şehit olan Mehmetçiklerimizin ailelerinin ve yakınlarının acılarını millet olarak yürekten paylaşıyoruz. Pençe-Kilit harekatında şehit olan Mehmetçiklerimizi asla unutmadık ve unutmayacağız. Belediye olarak 2 Ocak 2024 Salı gününe kadar canlı müzik ve benzeri etkinliklerin yetki sahamız içerisinde yapılmaması noktasında karar almış bulunmaktayız. Karara uymayanlar hakkında, gerekli cezai yaptırımlar tereddütsüz bir şekilde uygulanacaktır. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, milletimize bir daha bu tür acılar yaşatmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen hainlere de Allah fırsat vermesin". - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Belediyesi, Şehitler İçin Canlı Müzik ve Etkinlikleri Yasakladı - Son Dakika
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