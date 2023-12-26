Afyonkarahisar Belediyesi, Şehitler İçin Canlı Müzik ve Etkinlikleri Yasakladı

Afyonkarahisar Belediyesi iki günde 12 askerin şehit olmasının ardından yaptığı açıklamada; "Pençe-Kilit harekatında şehit olan Mehmetçiklerimizi asla unutmadık ve unutmayacağız. Belediye olarak 2 Ocak 2024 Salı gününe kadar canlı müzik ve benzeri etkinliklerin yetki sahamız içerisinde yapılmaması noktasında karar almış bulunmaktayız" dedi.

Afyonkarahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediye olarak 2 Ocak 2024 Salı gününe kadar canlı müzik ve benzeri etkinliklerin yetki sahamız içerisinde yapılmaması noktasında karar almış bulunmaktayız. Vatan ve bayrak uğruna şehit olan Mehmetçiklerimizin ailelerinin ve yakınlarının acılarını millet olarak yürekten paylaşıyoruz. Pençe-Kilit harekatında şehit olan Mehmetçiklerimizi asla unutmadık ve unutmayacağız. Belediye olarak 2 Ocak 2024 Salı gününe kadar canlı müzik ve benzeri etkinliklerin yetki sahamız içerisinde yapılmaması noktasında karar almış bulunmaktayız. Karara uymayanlar hakkında, gerekli cezai yaptırımlar tereddütsüz bir şekilde uygulanacaktır. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, milletimize bir daha bu tür acılar yaşatmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen hainlere de Allah fırsat vermesin". - AFYONKARAHİSAR