Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bedelli askerlik iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
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Yerel

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bedelli askerlik iddialarına yanıt verdi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bedelli askerlik iddialarına yanıt verdi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bir gazetenin köşe yazarının kendisi için yapılan 'bedelli askerlik yaptı' iddialarına cevap verdi. Akpolat, tüm yalanlarla hukuk önünde hesaplaşacaklarını belirtti ve vatani görevine dil uzatanlara karşı duracağını vurguladı.

03.03.2024 17:18  Güncelleme: 17:25
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bir gazetenin köşe yazarının kendisi için "bedelli askerlik yaptı" iddialarına ilişkin, "Tüm yalanlarınızla hukuk önünde hesaplaşacağız" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bir gazetenin köşe yazarının kendisi için "bedelli askerlik yaptı" iddialarına yanıt verdi. Akpolat yaptığı açıklamada, "Haddinizi bileceksiniz. Tüm yalanlarınızla hukuk önünde hesaplaşacağız. Vatani görevime dil uzatırsanız karşınızda beni bulursunuz. Şeref yoksunu FETÖ yalanları ile operasyonlar yaptığınız merhum komutanım Orgeneral Saldıray Berk'in askeri olarak onurla, şerefle Erzurum'da şanlı ordumuza hizmet ettim. Sizin gibi müfterileri ıslah edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bedelli askerlik iddialarına yanıt verdi - Son Dakika

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