Besni Kitap Günleri başlıyor

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 29 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında kitap tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Besni Kaymakamlığı, Besni Belediyesi ve Ekin Yayın Evi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Besni Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kültür etkinlikleri kapsamında organize edilen Kitap Günleri'nde, Türkiye'nin önde gelen şair ve yazarları kitapseverlerle buluşacak. Söyleşi ve imza etkinliklerinin yanı sıra zengin bir kitap seçkisiyle ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunulacak. - ADIYAMAN