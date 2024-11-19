BEUN Tıp Fakültesi Akreditasyon Süreci Başladı - Son Dakika
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BEUN Tıp Fakültesi Akreditasyon Süreci Başladı

BEUN Tıp Fakültesi Akreditasyon Süreci Başladı

Zonguldak BEUN Tıp Fakültesi, TEPDAD tarafından akreditasyon değerlendirmesi için ziyaret edildi.

19.11.2024 11:29
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesinde, Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından yapılan akreditasyon saha ziyareti başladı.

2018-2025 yılları arasında "Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı" ile TEPDAD tarafından akredite olan BEUN Tıp Fakültesi, akreditasyon yenileme çalışması için tekrardan TEPDAD'a başvurdu. Başvuru çerçevesinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini ziyaret eden TEPDAD değerlendiricileri, başvuruda bulunan Tıp Fakültesinin mevcut özdeğerlendirme raporlarını inceleyerek saha ziyareti gerçekleştirecek.

Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, BEUN Tıp Fakültesine gerçekleştirdikleri saha ziyareti kapsamında; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinin altyapı, eğitim-öğretim yöntemleri ve öğrenci memnuniyetini detaylı bir şekilde incelemeyi amaç ediniyor. Saha ziyareti sırasında TEPDAD değerlendiricileri; akademik kadroların tecrübeleri, öğrenci geri bildirimleri, müfredat uygulamaları ve Kalite Yönetim Sistemi konularında detaylı değerlendirmeler yapıyor.

Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği değerlendiricileri, program kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu. Nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Tıp Fakültesinin akreditasyon sürecinde TEPDAD değerlendiricilerin gerçekleştirdikleri çalışmalara ithafen ziyarette: "Üniversitemiz Tıp Fakültesi bulunduğu bölgede tercih edilen bir kurum olması yanında uluslararası alanlarda da önemli çalışmalarla başarılara imza atmaktadır. Ortaya koyduğumuz nitelikli faaliyetlere istinaden eğitim kalitemizi en ileriye taşıma hedefimizi gerçekleştirmek ve altyapı çalışmalarımızı güçlendirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Nitelikli çalışmalarımızın en önemli neticelerinden biri ise 2018 yılından itibaren Tıp Fakültemizin Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı'nın 2025 yılına kadar akredite olmasıdır. Bu kapsamda yeniden başlayan Tıp Fakültemizdeki akreditasyon süreçleri, tıp eğitiminin uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak ve mezunların niteliklerini artırmak açısından kayda değer bir önem arz etmektedir. TEPDAD, bu doğrultuda yaptığı saha ziyaretleriyle, tüm Tıp Fakültelerinin eğitim kalitesini yükseltmeyi ve sürekli gelişimini desteklemeyi amaç edinmektedir. Bu düşüncelerle Üniversitemizi akreditasyon değerlendirmeleri amacıyla ziyaret eden başta değerlendirme ekibi başkanı olmak üzere tüm üyeler ile sürece her daim özveriyle katkı sunan akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, zonguldak, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEUN Tıp Fakültesi Akreditasyon Süreci Başladı - Son Dakika

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