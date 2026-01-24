Beykoz'da ele geçirilen 204 kasa balık ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı - Son Dakika
Beykoz'da ele geçirilen 204 kasa balık ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

24.01.2026 16:50  Güncelleme: 16:56
Beykoz Belediyesi, kaçak avlanan 204 kasa istavriti el koyarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı. Balıklar hijyenik şartlarda paketlenerek dağıtıldı.

Beykoz Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekiplerinin koordineli operasyonuyla ele geçirilen 204 kasa istavrit, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına ulaştırıldı.

Beykoz Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekiplerinin 24 Ocak günü saat 04: 00 sıralarında Poyrazköy Limanı Taş İskele'de gerçekleştirdiği denetimlerde, yasal boy sınırının altında avlandığı tespit edilen tam 204 kasa istavrit ele geçirildi. Yapılan kontrollerde, Su Ürünleri Kanunu'na aykırı şekilde avlandığı belirlenen istavrit balıklarının, yasal boy sınırı olan 13 cm'nin altında olduğu tespit edilirken, balıklar ilgili ekiplerce muhafaza altına alındı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırıldı

El konulan balıklar, gerekli yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Beykoz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğiyle anlamlı bir sosyal yardım projesine dönüştürüldü. Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından, tazeliğini koruyan balıkları hijyenik şartlarda paketlenerek ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada denizlerdeki kaçak avcılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi; "Denizlerimizin geleceğini çalan kaçak avcılığa asla geçit vermeyeceğiz. Yasa dışı şekilde avlanan ve anında el konulan bu ürünlerin piyasaya sürülmesine engel olduk. Bugün ise bu balıkları, sosyal belediyecilik anlayışımızla en doğru yere, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına ulaştırıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

