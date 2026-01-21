Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık İçin Rize'den Özgürlük Çağrısı Yapıldı

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve geçmişte iki kez kanseri atlatması nedeniyle cezaevi koşullarında kalmasının risk taşıdığı belirtilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tahliye edilmesi için annesinin memleketi Rize'nin Çayeli ilçesinde eylem yapıldı.

CHP Rize İl Başkanlığı ve Çayeli İlçe Başkanlığı çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık için "özgürlük" çağrısında bulundu.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, burada yaptığı konuşmada, "Çalık'ın Çayeli'nin çocuğu olduğunu" ve akrabalarının da basın açıklamasında bulunduğunu belirtti.

Deniz, şunları kaydetti:

"İki kez kanser geçirmiş, şu anda ölümle mücadele eden bir kişinin doğru dürüst tedavi edilmesine bile izin verilmemesini kabul etmiyoruz. Bu olayı kabul etmediğimizi her yerde dile getirdik, buradan da dile getiriyoruz. Aslında istenen konu çok basit; tutuklama devam edebilir ama bunun cezaevinde sürdürülmesine gerek yok. Çünkü bu insan ölümle mücadele ediyor. Yarın ya da bugün bu yapılan uygulamaların sonucunda başkanımızı kaybettiğimiz zaman bunun hesabını kim verecek? Biz başkanımızın yanındayız. Sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz.

"Bütün siyasi tutsaklar serbest bırakılsın"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da şunları kaydetti:

"Mehmet Murat Çalık benim yoldaşımdır. Kardeş belediyeyiz aynı zamanda. Hemşehri hukukunun ötesinde bir yoldaşlık hukukunu, hemşeri hukuku ile pekiştirmiştik. Mehmet Murat Çalık'a hepimiz kefiliz. Hiçbir suçu yok. Mehmet Murat Çalık esirdir; düşman hukukuyla esir edilmiştir. Hiçbir suçu olmadan esir tutuluyor. Sağlık sorunları var. Mehmet Murat Çalık, bütün bu zulme rağmen sağlık sorunlarını yenecek ve yine aramıza gelecek, inşallah. Bu esaretin bir an önce bitmesini, ülkede işletilen bu düşman hukukunun sona ermesini diliyorum. Bunun için mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Tarihte Kurtuluş Savaşı'nı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anımsadığımızda, savaş halinde esir düşen Yunan komutanına gösterilen davranışı düşünün. Bugün gelinen noktada cumhuriyetten vazgeçilmiş, kendi iktidarlarını ve bireysel geleceklerini düşünmek uğruna yoldaşlarımız Silivri, İzmir, Kandıra ve Maltepe cezaevlerinde tutulmaktadır.

Bütün düşünce suçluları, bütün siyasi tutuklular serbest bırakılmalıdır. Af çıkarılıyor, çıkarılsın. Ama kime çıkarılıyor? Tacizciye, tecavüzcüye, hırsıza, sokağa çıkınca yine aynı suçları işleyenlere. Başta Mehmet Murat Çalık olmak üzere, öncelikle hasta tutukluların serbest bırakılmasını, Ekrem İmamoğlu ile birlikte bütün yol arkadaşlarımızın, Zeydan Karalar'ın tutuksuz yargılanmasını ve bu esaretten kurtarılmasını istiyoruz. Artık demokratik adımlar atılmalıdır. Bunun için mücadele etmek gerektiğini ifade etmek istiyorum."

"Suçu yok, günahı yok. Biz buna inanıyoruz, tutuksuz yargılanmasını istiyoruz"

Murat Çalık'ın kuzeni de kalabalığı görünce çok mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mehmet bizim; biricik teyzemin biricik oğlu. Buralarda koştu, oynadı; yaz tatillerini burada geçirdi. Çok üzgünüz. Artık söz kalmadı. Annesi perişan durumda. Aile aylarca uzak bir yerde kalmak zorunda kaldı. İzmir'le aslında hiçbir bağımız yoktu ama teyzem aylardır orada. Daha önce de yaşadık, yanındaydık. İki kanser hastalığı geçirmiş ve atlatmıştı, şükürler olsun. Ama şimdi her an bir şey olacak diye tedirginiz, televizyon başında bekliyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Tek isteğimiz Mehmet Murat Çalık'ın serbest bırakılması. Bu kadar zor mu? Suçu yok, günahı yok. Biz buna inanıyoruz. Tutuksuz yargılanmasını istiyoruz."

Mehmet Murat Çalık'ın dayısı da, "Çok üzgünüz. Evladımıza zulüm yapılıyor. Ben de uzun yıllar Çayeli'nde siyaset yaptım ama böyle bir durumla hiç karşılaşmamıştık. Çocuğumuzun hasta olduğunu herkes biliyor. Ahmet Türk'ün hasta olduğu dönemde tahliye edilip daha sonra belediye başkanlığı seçimlerini kazanması alkışlandı. Peki, yeğenimizin Ahmet Türk kadar değeri yok mu? Bu yüzden çok üzgünüz. Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

Çalık'ın bir akrabası da, "Mehmet Murat Çalık yeğenden, akrabadan, kan bağından öte evladımızdır. İddianamesi bile düzenlenmeden resmen ölüme terk edilen bir evladımızdır. Mehmet Murat Çalık'a özgürlük istiyoruz. İddianamesi bir an önce düzenlensin; varsa suçu, herkes cezasını çeksin. Ama suçsuz insanları töhmet altında bırakmak, suçlu gibi göstermek ihanetten başka bir şey değildir" diye konuştu.