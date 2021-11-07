Beylikdüzü'nde bir okulun açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

Vehbi Orakçı'nın kurduğu ve yönettiği vakıf tarafından Beylikdüzü'nde bir okulun daha açılışı gerçekleştirildi.

Arev Vakfı tarafından Beylikdüzü'nde bir okulun daha açılışı yapıldı. Açılışa, Beylikdüzü Kurucu Belediye Başkanı Vehbi Orakçı, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, siyasi parti ilçe başkanları ve birçok eğitim kurumunun başkanı katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Vehbi Orakçı, "Bugün okullarımızın Beylikdüzü'ndeki ikinci okulunun açılışını yapıyoruz. Okullarımız 25 sene önce Beylikdüzü'nde gönüllü öğretmenlik yaparak başladı. Bu kampüsümüzde 25. yılımızı taçlandıran bir okul oldu. Vakfımızı 2010 yılında kurduktan sonra, yüzlerce vatandaşımıza İngilizce, Arapça, Kuran-ı Kerim ve bilgisayar gibi kurslar verdik. Vakfımızın ilerde üniversite açma vizyonu olduğundan dolayı eğitim kurumları açma kararı verdik. Üç sene önce birinci kampüsümüzü açtık. İlkokul ortaokul ve lise eğitimi veren kampüsümüz Türkiye ölçeğinde dereceler aldı. Bu sene pandemiye rağmen ana kampüsümüzün kontenjanı dolduğundan dolayı ikinci kampüsümüzü açma kararı aldık. Hedefimiz, bilimde, sanatta ve sporda iz bırakan nesiller yetiştirmek ve ülkemizin yarınları için kültürle, adaple donanmış ve dünyayla rekabet edebilecek nesillerin yetişmesi için bir ortam hazırlamak. Biz okullarımızda, şehit ve gazi çocuklarımızı, sporda, sanatta ve farklı branşlarda Türkiye çapında derece yapanları burslu okutuyoruz. Aynı zamanda yetim ve öksüz öğrencilere de özel burslarımız bulunmakta. Ticari boyutlardan önce yetenekli ve zeki gençlerimizi yarınlara hazırlamak için ortam hazırlıyoruz. İnanıyorum ki bu duyguyla açılan bu kurum da daha önce açılan okullar gibi başarılı olacak ve yarınlarımıza değer katacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL