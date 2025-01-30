Beylikdüzü TEKMER Genç Girişimcilerin Yeni Buluşma Noktası Oluyor - Son Dakika
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Beylikdüzü TEKMER Genç Girişimcilerin Yeni Buluşma Noktası Oluyor

Beylikdüzü TEKMER Genç Girişimcilerin Yeni Buluşma Noktası Oluyor

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Teknoloji Geliştirme Merkezi'ni ziyaret ederek genç girişimcilerle bir araya geldi ve bilim ile teknolojiyi destekleme taahhüdünde bulundu. Merkez, yatırımcılar ile girişimcileri buluşturarak teknoloji ve inovasyonun merkezi haline gelmeyi amaçlıyor.

30.01.2025 16:19  Güncelleme: 16:23
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçeye kazandırılan Teknoloji Geliştirme Merkezi'ni (TEKMER) ziyaret ederek genç girişimcilerle bir araya geldi. Başkan Çalık, "Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikirleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü TEKMER'de genç girişimcilerle bir araya gelerek merkezin sunduğu imkanları değerlendirdi. Başkan Çalık, teknoloji ve inovasyonun buluştuğu merkezde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Genç girişimcilerimiz için yeni çalışma alanları kazandırmaya devam edeceğiz. Fikri bilimle yoğurup yatırım ve istihdama dönüştüreceğimiz projelerde; üniversite, belediye, yatırımcı ve halkı bir araya getireceğiz. Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikirleri destekleyerek, Beylikdüzü'nü teknoloji ve inovasyonun merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Teknoloji Geliştirme Merkezi girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor

"Sürdürülebilir Sistemler için Akıllı Teknolojiler" temasıyla hayata geçirilen Beylikdüzü TEKMER, üniversite, belediye ve sanayi kuruluşlarını aynı çatı altında bir araya getirerek bilgi ve teknoloji transferini destekliyor. Genç girişimciler, merkezde danışmanlık ve eğitim almanın yanı sıra sektörde öncü şirketlerle iş birliği yapma fırsatı yakalıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi ile iş birliği içinde sürdürülen projede, Bilgi Spark-Up Teknoloji Geliştirme Merkezi, kuluçka merkezleri ve start-up ekosistemleri yer alıyor. Melek yatırımcılarla girişimcileri buluşturan merkez, Beylikdüzü'nü teknoloji ve inovasyon alanında bir çekim merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü TEKMER Genç Girişimcilerin Yeni Buluşma Noktası Oluyor - Son Dakika

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