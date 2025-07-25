Beylikova Belediyesi\'nden Tarımsal Üretim ve Sosyal Dayanışma Örneği

Eskişehir Beylikova Belediyesi, tarımsal üretime dayalı kalkınma modelinde başarılı bir örnek sergileyerek hem belediye bütçesine katkı sağladı hem de sosyal dayanışmanın güçlü bir örneğini hayata geçirdi.

2025 yılı hasat sezonunda arazilerden toplam 450 ton arpa ve buğday elde edildi. Hasat sonrası yapılan kalite analizlerinde üretilen buğdayların, yüksek kalite standartlarında ve ekmeklik un üretimine uygun olduğu belirlendi. Bu önemli gelişme, hem üretim kapasitesinin hem de ürün kalitesinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Elde edilen ürünlerin büyük bir bölümü, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) satılarak belediyeye gelir olarak kazandırıldı. Bunun yanında, gelecek sezon için gerekli olan tohumluk buğday da ayrılarak sürdürülebilir tarım politikası uygulamaya konuldu. Ancak Beylikova Belediyesi'nin başarısı sadece üretimle sınırlı kalmadı. Kendi üretimi olan buğdaylar, klasik taş değirmenlerde öğütülerek una dönüştürüldü. Elde edilen her biri 25 kilo olan 500 çuval un, ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi 500 aileye ücretsiz olarak dağıtılmak üzere hazırlandı.

"450 tonluk büyük bir hasat elde ettik"

Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl, kendi imkanlarımızla ekip biçtiğimiz arazilerimizden 450 tonluk büyük bir hasat elde ettik. Ürettiğimiz buğdaylar analizlerden başarıyla geçti ve ekmeklik olarak sınıflandırıldı. Bu, bizim ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Hasadımızın bir kısmını TMO'ya satarak belediyemize gelir sağladık, bir kısmını ise un haline getirip 500 aileye ulaştırıyoruz. Bu hem üretken hem de sosyal belediyecilik anlayışının somut bir göstergesidir."

Bu çalışma, Beylikova Belediyesi'nin sadece hizmet sunan değil, aynı zamanda üreten, paylaşan ve dayanışmayı büyüten bir yerel yönetim anlayışını benimsediğini gözler önüne serdi. Belediyenin örnek uygulaması, kırsal kalkınma, gıda güvenliği ve toplumsal dayanışma açısından önemli bir model oluşturuyor. - ESKİŞEHİR